Судья Казанского районного суда арестовал на два месяца задержанного за стрельбу в школе Ильназа Галявиева

Сам фигурант уголовного дела не возражал против такой меры. По словам представителя прокуратуры, ранее, в ходе допроса, Галявиев полностью признал свою вину. Но в суде задержанный не стал отвечать на вопросы журналистов. На заседании он сказал, что тяжелых заболеваний у него не было. Однако у следователей есть другая информация, отмечала представитель СК России Светлана Петренко.

В прокуратуре Татарстана не исключили, что статью обвинения для Галявиева могут изменить на террористическую, если для этого будут основания. Жертвами школьного стрелка стали девять человек, в том числе семь детей. Ему может грозить в том числе пожизненный срок.