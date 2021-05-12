США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого

За первые три месяца года его было поставлено почти на $5 млн, пишет газета РБК. В результате Америка стала крупнейшим в мире покупателем мороженого из России. На втором месте в стоимостном выражении пока находится Китай. В пятерку крупнейших импортеров вошли также Казахстан, Монголия и Украина. Самым поставляемым продуктом, по словам производителей, стало мороженое в стаканчике.