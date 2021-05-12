Суд в Хабаровске арестовал на 2 месяца местного художника Максима Смольникова

Поводом послужила запись в социальных сетях о взрыве возле здания архангельского управления ФСБ, который три года назад устроил житель города. Теперь Смольникова обвиняют в оправдании терроризма, — пишет интернет-издание «Медиазона». Ранее из-за публикаций о взрыве в Архангельске псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей, жителя Кубани Валерия Клименченко приговорили к четырем годам лишения свободы, вологодца Сергея Арбузова и жителя Калуги Ивана Любшина – к пяти годам колонии.