Суд в Хабаровске арестовал на 2 месяца местного художника Максима Смольникова

Поводом послужила запись в социальных сетях о взрыве возле здания архангельского управления ФСБ, который три года назад устроил житель города. Теперь Смольникова обвиняют в оправдании терроризма, — пишет интернет-издание «Медиазона». Ранее из-за публикаций о взрыве в Архангельске псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей, жителя Кубани Валерия Клименченко приговорили к четырем годам лишения свободы, вологодца Сергея Арбузова и жителя Калуги Ивана Любшина – к пяти годам колонии.
2021-05-12T23:04:18+03:00
2021-05-12T23:04:18+03:00
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23:04, 12 мая 2021
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