Суд в Екатеринбурге назначил политику Евгению Ройзману девять суток ареста

Его признали виновным по трем протоколам о нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку Алексея Навального. Также суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ. Сам политик и бывший мэр Екатеринбурга в ходе заседания не отрицал, что участвовал в несогласованном мероприятии, однако он подчеркивал, что, вопреки утверждениям полицейских, он не был организатором акции, а также не слышал призывов сотрудников МВД разойтись. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда.