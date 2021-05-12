Суд в Екатеринбурге назначил политику Евгению Ройзману девять суток ареста

Его признали виновным по трем протоколам о нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку Алексея Навального. Также суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ. Сам политик и бывший мэр Екатеринбурга в ходе заседания не отрицал, что участвовал в несогласованном мероприятии, однако он подчеркивал, что, вопреки утверждениям полицейских, он не был организатором акции, а также не слышал призывов сотрудников МВД разойтись. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда.
2021-05-12T23:04:01+03:00
2021-05-12T23:04:01+03:00
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23:04, 12 мая 2021
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