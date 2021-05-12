Американская компания American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив на среду и четверг

Это произошло на фоне резкого роста напряженности в регионе. Пассажирам дадут возможность перебронировать билет на удобную дату, сказали представители перевозчика агентству РИА Новости. «Аэрофлот» также вносит коррективы в связи с происходящим на Ближнем Востоке. Как передает телеканал «Москва 24», один из рейсов компании в Тель-Авив перенесен на завтра.

С понедельника палестинские боевики обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ Израиль наносит удары. За это время погибли уже более полусотни человек, в том числе дети.