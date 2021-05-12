По меньшей мере 1 человек погиб, трое пострадали из-за урагана этим вечером в столичном регионе

Погибшая – пенсионерка из подмосковных Луховиц, на нее упало дерево. Среди пострадавших, по данным Интерфакса, — двое в больницах, но их жизни ничего не угрожает.

Порывы ветра в моменте достигали 23 метров в секунду.

Как сообщают официальный телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства и власти Подмосковья, в общей сложности ураганный ветер повалил в регионе не меньше сотни деревьев и повредил 12 автомобилей, а также одну опору освещения. В Щелковском районе ветром также сорвало крышу жилой пятиэтажке. Городские службы оперативно распиливают эти деревья и демонтируют поврежденные конструкции.

По прогнозам МЧС, ливни продолжатся в Москве и Подмосковье в течение 5 дней, а этот май станет одним из самых влажных за всю историю метеонаблюдений – месячная норма в 51 мм была превышена за первые 10 дней месяца.

Жителей Москвы и Подмосковья также просят быть крайне осторожными завтра – сильные порывы ветра, по прогнозам синоптиков, сохранятся и 13-го мая.