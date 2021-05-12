Московский «Локомотив» в девятый раз завоевал Кубок России по футболу

В финале «железнодорожники» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. «Локомотив» гарантировал себе выход как минимум в раунд плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне.
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В финале «железнодорожники» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. «Локомотив» гарантировал себе выход как минимум в раунд плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне.
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…