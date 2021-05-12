Общее число пациентов с коронавирусом в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, снизилось на 2%, однако оно до сих пор составляет 290 тысяч человек. Как признал министр, это по-прежнему высокая для страны цифра. В то же время, Мурашко уверен, что майские праздники и дополнительные выходные способствовали снижению количества пациентов, которым оказывают помощь в больницах.