Общее число пациентов с коронавирусом в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, снизилось на 2%, однако оно до сих пор составляет 290 тысяч человек. Как признал министр, это по-прежнему высокая для страны цифра. В то же время, Мурашко уверен, что майские праздники и дополнительные выходные способствовали снижению количества пациентов, которым оказывают помощь в больницах.
2021-05-12T22:31:58+03:00
2021-05-12T22:31:58+03:00
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22:31, 12 мая 2021
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