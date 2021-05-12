Двое полицейских в Петербурге потребовали по 200 тысяч рублей от обвиняемого за январскую акцию в поддержку Навального

Двое полицейских в Петербурге потребовали по 200 тысяч рублей от обвиняемого за январскую акцию в поддержку Алексея Навального. Николай Девятый, по версии следствия, напал на двух работников дорожной инспекции. Пострадавший по этому делу утверждает, что перенесли физические и нравственные страдания, — пишет интернет-издание «Закс.ру». Размер компенсации суд установит позже.

