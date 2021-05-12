Российские академики раскритиковали проект постановления правительства о просветительской деятельности

Они считают, что документ направлен на ограничение подобной деятельности в стране. Участники неформального сообщества под названием «Клуб Первое июля» в своем заключении говорят, что в постановлении необходимо исключить все требования к тем, кто занимается просветительством, — пишет газета «Троицкий вариант». Сам проект постановления на сайте правительственных документов набрал уже более 25 тысяч голосов против, что, как отмечают наблюдатели, является рекордом для портала правовых актов.