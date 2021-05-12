Российские академики раскритиковали проект постановления правительства о просветительской деятельности

Они считают, что документ направлен на ограничение подобной деятельности в стране. Участники неформального сообщества под названием «Клуб Первое июля» в своем заключении говорят, что в постановлении необходимо исключить все требования к тем, кто занимается просветительством, — пишет газета «Троицкий вариант». Сам проект постановления на сайте правительственных документов набрал уже более 25 тысяч голосов против, что, как отмечают наблюдатели, является рекордом для портала правовых актов.
2021-05-12T22:30:59+03:00
2021-05-12T22:30:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2837120-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…