Арабо-израильские столкновения проходят в Израиле

Как пишет газета Times of Israel, на улицах городов Лод, Акко, Хайфы, Бат-Яма стороны забрасывают друг друга камнями, громят витрины. Ситуация обострилась с начала недели после стычек в Иерусалиме, где по решению суда должны были выселить несколько десятков палестинских семей. С понедельника палестинские боевики из Сектороа Газа обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ Израиль наносит ответные удары. В Израиле погибли несколько человек. В Палестине, по данным медиков – больше 60-ти.