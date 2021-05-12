Арабо-израильские столкновения проходят в Израиле

Как пишет газета Times of Israel, на улицах городов Лод, Акко, Хайфы, Бат-Яма стороны забрасывают друг друга камнями, громят витрины. Ситуация обострилась с начала недели после стычек в Иерусалиме, где по решению суда должны были выселить несколько десятков палестинских семей. С понедельника палестинские боевики из Сектороа Газа обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ Израиль наносит ответные удары. В Израиле погибли несколько человек. В Палестине, по данным медиков – больше 60-ти.
2021-05-12T22:30:34+03:00
2021-05-12T22:30:34+03:00
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22:30, 12 мая 2021
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