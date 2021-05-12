Генпрокуратура Украины намерена ходатайствовать об аресте лидера «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука

Генпрокуратура Украины намерена ходатайствовать об аресте лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. По словам его адвокатов, заседание по этому вопросу может пройти уже завтра. Сам Медведчук прибыл сегодня в офис генерального прокурора, где его ознакомили с обвинениями. Политик и депутат Верховной рады настаивает, что уголовное преследование политически мотивировано. Медведчук говорит, что готов к любому исходу, в том числе и к аресту.

Накануне в его доме и офисе прошли обыски. Политика, который также является кумом российского президента Владимира Путина, обвиняют в государственной измене, в том числе, в передаче России секретных сведений.