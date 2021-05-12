Дочь бывшего вице-президента США Ричарда Чейни Лиз лишили влиятельного поста в американском Конгрессе

За это проголосовали ее соратники в законодательном органе от Республиканской партии. Чейни покинет пост главы конференции республиканцев в Палате представителей из-за своей критики в адрес бывшего президента страны Дональда Трампа. В руководстве Республиканской партии считают, что, высказываясь против Трампа, Лиз Чейни, таким образом, поддерживает демократов. Сама она ранее говорила, что не намерена отказываться от своей позиции.

Трамп, в свою очередь, обвинял Лиз Чейни в том, что она вносит раскол в рядах Республиканской партии.

