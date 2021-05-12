Израильская армия нанесла удар по сектору Газа, в том числе по зданию, где располагаются структуры движения ХАМАС

Израильская армия нанесла удар по сектору Газа, в том числе по 14-этажному зданию, где располагаются структуры движения ХАМАС. Оно контролирует анклав. По словам очевидцев, здание было полностью разрушено. Как передает агентство РИА Новости, перед этим израильские беспилотники нанесли предупредительные удары, чтобы люди успели эвакуироваться.

Это уже третья высотка, которая была полностью уничтожена в результате израильского удара с начала этой недели.

Резкое обострение ситуации в регионе произошло в начале недели в результате взаимных обстрелов. Погибли уже десятки людей. Большинство из них – жители сектора Газа.