Казанский суд арестовал на два месяца задержанного за стрельбу в школе Ильназа Галявиева

Сообщается, что сам он против такой меры не возражал. Судья Эрнест Муртазин удовлетворил ходатайство следствия. По словам представителя прокуратуры, в ходе допроса Галявиев полностью признал свою вину. Сам задержанный в суде на вопросы журналистов не ответил. Зампрокурора Татарстана Алексей Заика сказал журналистам, что у задержанного никаких сообщников в школе не было.

На суде Галявиев сказал, что у него нет тяжелых заболеваний. Между тем, в Следственном комитете говорили, что он неоднократно жаловался врачам на сильные головные боли. Ему диагностировали заболевание, связанное с головным мозгом. Также Заика не исключил, что, если появятся все основания, то статью обвинения Галявиеву могут ужесточить до террористической.

