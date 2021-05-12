Концерт рэп-музыканта Моргенштерна в Петербурге отменен по решению городского комитета по культуре, — сказали представители Смольного интернет-изданию «Фонтанка». Чиновники пояснили, что организаторы выступления неправильно подали заявку на проведение мероприятия. В частности, они не указали предельную вместимость площадки. Никаких жалоб на исполнителя в комитете по культуре не получали. Более того, подчеркнули представители ведомства, в начале мая один концерт Моргенштерна уже был в городе. Ранее руководитель организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина сказала, что выступление рэп-музыканта в северной столице отменили из-за жалоб родителей. В свою очередь, организаторы концерта говорили, что его всего лишь перенесли.
2021-05-12T21:33:02+03:00
2021-05-12T21:33:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2837098-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…