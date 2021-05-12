Концерт рэп-музыканта Моргенштерна в Петербурге отменен по решению городского комитета по культуре, — сказали представители Смольного интернет-изданию «Фонтанка». Чиновники пояснили, что организаторы выступления неправильно подали заявку на проведение мероприятия. В частности, они не указали предельную вместимость площадки. Никаких жалоб на исполнителя в комитете по культуре не получали. Более того, подчеркнули представители ведомства, в начале мая один концерт Моргенштерна уже был в городе. Ранее руководитель организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина сказала, что выступление рэп-музыканта в северной столице отменили из-за жалоб родителей. В свою очередь, организаторы концерта говорили, что его всего лишь перенесли.