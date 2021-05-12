В деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда могут появиться отягчающие обстоятельства

Главный обвиняемый – бывший офицер полиции Дерек Шовин, по словам судьи Питера Кэхилла, злоупотребил служебным положением и обращался с Флойдом с особой жестокостью. Само преступление, напомнил судья, было совершено группой лиц и в присутствии детей. В апреле присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, приговор ожидается в конце июня.

