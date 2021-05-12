Министр иностранных дел Великобритании потребовал от российских властей прекратить «покрывать» хакеров

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб потребовал от российских властей прекратить «покрывать» хакеров. Речь идет о создателях вирусов-вымогателей, из-за которых в марте в королевстве не смогли вовремя открыться десятки школ и вузов, — пояснил глава внешнеполитического ведомства. Самой известной жертвой подобных вымогателей стала американская компания Colonial Pipeline, которая снабжает нефтепродуктами юг США. В организации атаки, произошедшей в конце прошлой недели, подозревают хакеров, которые могут быть связаны с Россией.

