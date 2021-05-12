Минпросвещения России порекомендовало руководству школ проверить степень защищенности образовательных учреждений

Министерство просвещения России порекомендовало руководству школ проверить степень защищенности образовательных учреждений. Каждой организации также рекомендуется составить план действий в чрезвычайных ситуациях, — приводит агентство РИА Новости выдержки из документа министерства. Ведомство предложило провести в школах классные часы, где будет рассказано о законопослушном поведении, а кроме того, назначить общешкольные родительские собрания. Документ появился после стрельбы в казанской школе, где накануне были убиты девять человек, в том числе семеро детей.

