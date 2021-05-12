Министерство просвещения России порекомендовало руководству школ проверить степень защищенности образовательных учреждений. Каждой организации также рекомендуется составить план действий в чрезвычайных ситуациях, — приводит агентство РИА Новости выдержки из документа министерства. Ведомство предложило провести в школах классные часы, где будет рассказано о законопослушном поведении, а кроме того, назначить общешкольные родительские собрания. Документ появился после стрельбы в казанской школе, где накануне были убиты девять человек, в том числе семеро детей.
Минпросвещения России порекомендовало руководству школ проверить степень защищенности образовательных учреждений
Министерство просвещения России порекомендовало руководству школ проверить степень защищенности образовательных учреждений. Каждой организации также рекомендуется составить план действий в чрезвычайных ситуациях, — приводит агентство РИА Новости выдержки из документа министерства. Ведомство предложило провести в школах классные часы, где будет рассказано о законопослушном поведении, а кроме того, назначить общешкольные родительские собрания. Документ появился после стрельбы в казанской школе, где накануне были убиты девять человек, в том числе семеро детей.