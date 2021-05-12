Сильный ветер повалил более ста деревьев в столичном регионе

Повреждены почти 30 машин. В Щелковском районе с одной из пятиэтажек ветер сорвал крышу. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в Подмосковье никто не пострадал. В Москве, по сведениям агентства Интерфакс, из-за падения рекламных конструкций травмы получили три человека, двоих из них госпитализировали.

