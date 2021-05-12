Bloomberg: Евросоюз опасается, что Россия пытается постепенно поглотить Восточную Украину

Евросоюз опасается, что Россия пытается постепенно поглотить Восточную Украину, в том числе с помощью выдачи паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР, — передает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет внешнеполитического ведомства ЕС. Авторы документа предлагают Киеву поддержку в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, повышение энергетической безопасности, они также выступают за рассмотрение вопроса о допуске Украины в некоторых проектах Брюсселя в области безопасности. Также предлагается усилить меры по отказу от признания российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса.