Суд в Крыму принял решение о выдворении из России вдовы убитого накануне силовиками Наби Рахимова

Судья Игорь Бражник, как пишет интернет-издание SOTA, принял такое решение, несмотря на наличие двух детей с гражданством России. Между тем, обращают внимание правозащитники, из-за решения суда Сохиба Бурханова не сможет выступить свидетелем по делу об убийстве супруга. Накануне представители ФСБ объявили о том, что в Крыму был убит боевик международных террористических организаций. Силовики настаивают, что Рахимов оказал сопротивление при попытке задержать его. Местные правозащитники и родственники убитого обвиняют участников операции в жестокой расправе. В свою очередь, в Узбекистане Рахимова, как пишет газета «Коммерсантъ», преследовали за причастность к деятельности одной из запрещенных исламистских партий.

