Генеральный секретарь ООН призывает участников ближневосточного конфликта воздержаться от насилия

Сейчас важно защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах, — подчеркнул Антониу Гутерриш после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В свою очередь, Лавров высказался за проведение встречи посредников по урегулированию ближневосточного конфликта.

