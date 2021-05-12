Шестилетний ребенок стал жертвой обстрела городов на юге Израиля со стороны сектора Газа

Одна из ракет упала в городе Сдерот. Там же пострадали четыре человека, сообщили медики агентству Франс пресс. Боевики палестинской группировки ХАМАС объявили, что этим вечером запустили более ста ракет по израильской территории. Стороны с понедельника обмениваются ударами. По данным израильских властей, несколько человек стали жертвами обстрелов. В секторе Газа, как говорят местные медики, погибли более полусотни.
2021-05-12T21:01:11+03:00
2021-05-12T21:01:11+03:00
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21:01, 12 мая 2021
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