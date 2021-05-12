На два месяца арестован задержанный за стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев

Такое решение судья Эрнест Муртазин принял по ходатайству следствия, впрочем, сам Галявиев против этой меры не возражал. В ходе заседания суда в Казани прокурор добавил, что на допросе задержанный полностью признал свою вину. В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек, в том числе семеро детей.