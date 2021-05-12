На два месяца арестован задержанный за стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев

Такое решение судья Эрнест Муртазин принял по ходатайству следствия, впрочем, сам Галявиев против этой меры не возражал. В ходе заседания суда в Казани прокурор добавил, что на допросе задержанный полностью признал свою вину. В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек, в том числе семеро детей.
2021-05-12T21:00:45+03:00
2021-05-12T21:00:45+03:00
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21:00, 12 мая 2021
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