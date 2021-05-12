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20:34, 12 мая 2021

Обвиняемый в стрельбе в казанской школе, по словам прокурора, полностью признал свою вину

Об этом обвинитель сказал на суде, где избирали меру пресечения Гильназу Галявиеву. Судья Эрнест Муртазин удовлетворил ходатайство следователя об отправке задержанного в СИЗО на 2 месяца. Сам Галявиев не возражал против такой меры. В результате стрельбы, которая произошла накануне в казанской школе, погибли 9 человек, в том числе семеро детей.


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