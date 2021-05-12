Обвиняемый в стрельбе в казанской школе, по словам прокурора, полностью признал свою вину

Об этом обвинитель сказал на суде, где избирали меру пресечения Гильназу Галявиеву. Судья Эрнест Муртазин удовлетворил ходатайство следователя об отправке задержанного в СИЗО на 2 месяца. Сам Галявиев не возражал против такой меры. В результате стрельбы, которая произошла накануне в казанской школе, погибли 9 человек, в том числе семеро детей.