На пострадавшем от аварии реакторе Чернобыльской АЭС, как утверждают ученые, могли возобновиться ядерные реакции

Как пишет журнал Science, датчики фиксируют их в топливо-содержащих материалах, которые остаются под саркофагом. В свою очередь, украинские ученые утверждают, что количество нейтронов, свидетельствующих о реакции деления, растет медленно, и есть несколько лет, чтобы понять, как устранить угрозу, — передает агентство РИА Новости. При аварии 35 лет назад урановые стержни, а также песок, который сбрасывали на четвертый энергоблок, превратились в лаву. Она растеклась по подвальным помещениям реакторного зала. В результате там скопились материалы, в которых находится около 170 тонн обогащенного урана.

