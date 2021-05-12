В России будут выпускать вакцину компании AstraZeneca, однако препарат будет предназначаться для экспорта

В России будут выпускать вакцину шведско-британской компании AstraZeneca, однако, по словам представителя фирмы, которая займется производством, этот препарат будет предназначаться исключительно для экспорта. Так как он не будет выпускаться в гражданский оборот на российской территории, то для его производства не требуется регистрационного удостоверения, — пояснили газете РБК представители компании. Между тем, в Европе вокруг этой вакцины разгорелся скандал из-за случаев побочных эффектов у пациентов, а также смертей нескольких человек, которые получили дозу препарата.

