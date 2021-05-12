Экс-главу Серпуховского района Шестуна в колонии, по некоторым данным, поставили на учет как склонного к побегу

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна в колонии, по некоторым данным, поставили на учет как склонного к побегу. Теперь его обязаны проверять каждые два часа, в том числе, в ночное время, — говорят родные Шестуна. В начале мая бывшего чиновника обвинили в склонности к злостному, систематическому нарушению внутреннего распорядка. Суд в Подмосковье приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки, крупном мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Сам он вины не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.