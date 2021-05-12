Ботанический сад в Петербурге ищет волонтеров для борьбы с эротическими съемками

Как пишет интернет-издание «Фонтанка», добровольцы будут бороться также с желающими устроить пикник. Особое беспокойство у работников сада вызывает период цветения сакуры, оно началось накануне. В ближайшие дни, как дали понять в администрации, желающие помочь Ботаническому саду должны будут охранять, в первую очередь, эти деревья.