Жителей города Усинска в республике Коми просят не использовать воду из местной реки

Там были обнаружены следы нефтепродуктов, теперь свое заключение должны дать эксперты. Ранее власти региона сообщили, что утечка произошла на нефтяном месторождении в соседнем Ненецком автономном округе. Масштабы этой утечки пока неизвестны. Само месторождение принадлежит одной из структур компании «Лукойл».

