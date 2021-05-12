Палестинская группировка ХАМАС вновь обстреливает израильскую территорию

Сообщается, что сирены сработали в том числе в Тель-Авиве. Обстреляны были города, расположенные вблизи сектора Газа. В руководстве ХАМАС говорят, что выпустили этим вечером порядка 120 ракет. Израиль и палестинцы обмениваются ударами с понедельника на фоне обострения обстановки в Иерусалиме. По данным израильских властей, несколько жителей страны погибли. Палестинские медики говорят о более чем полусотне убитых жителей сектора Газа. Среди них, в том числе, руководитель военизированного крыла группировки ХАМАС.