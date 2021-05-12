В Крыму возбудили уголовное дело за сообщение о подготовке взрывов в школе

Фигурантом стал житель республики, который, по версии следствия, разместил такую публикацию в социальных сетях. Следователи говорят, что подозреваемый задержан. Он, по версии силовиков, действовал из хулиганских побуждений. Сам задержанный говорит, что хотел проверить оперативность спецслужб.