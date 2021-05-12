РБК: Руководство ФСБ начало проверку управления по Татарстану

Руководство ФСБ, как пишет газета РБК, начало проверку управления по Татарстану. Представители главка выясняют, как обеспечивается в республике профилактика случаев подобных тому, что произошел накануне в школе, — рассказал источник издания. В частности, уже выяснилось, что безопасность в школах Татарстана обеспечивал один оперативник, в то время, как подобные полномочия должны быть распределены между несколькими отделами, — пояснил собеседник РБК. Официально проверку в республиканском главке ФСБ не комментировали.
2021-05-12T20:02:42+03:00
2021-05-12T20:02:42+03:00
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20:02, 12 мая 2021
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