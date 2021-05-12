Задержанный за стрельбу в казанской школе арестован на 2 месяца

Такое решение принял сегодня судья Эрнест Муртазин. Сам фигурант дела о стрельбе Ильназ Галявиев против этой меры не возражал. По данным следствия, он успел выстрелить почти 2 десятка раз в здании школы. Жертвами стали девять человек, в том числе, семеро детей. В прокуратуре уточнили, что Галявиев действовал один, при этом в ходе допроса он признал вину, — отмечают следователи. Теперь арестованному предстоит пройти экспертизу, которая установит его психическое состояние.
2021-05-12T20:02:16+03:00
2021-05-12T20:02:16+03:00
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20:02, 12 мая 2021
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