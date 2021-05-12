Задержанный за стрельбу в казанской школе арестован на 2 месяца

Такое решение принял сегодня судья Эрнест Муртазин. Сам фигурант дела о стрельбе Ильназ Галявиев против этой меры не возражал. По данным следствия, он успел выстрелить почти 2 десятка раз в здании школы. Жертвами стали девять человек, в том числе, семеро детей. В прокуратуре уточнили, что Галявиев действовал один, при этом в ходе допроса он признал вину, — отмечают следователи. Теперь арестованному предстоит пройти экспертизу, которая установит его психическое состояние.