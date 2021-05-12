Почти два десятка вагонов сошли с рельсов на железной дороге в Карелии

Никто не пострадал, но из-за аварии задержан пассажирский поезд Мурманск — Москва, рассказали в республиканском управлении МЧС. К месту происшествия уже выехали два восстановительных состава, передает агентство ТАСС. Решается вопрос об обеспечении пассажиров пассажирского поезда питанием, водой и местами для временного размещения.