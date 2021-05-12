Главу украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука допросили в Генпрокуратуре страны

Главу украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука допросили в Генеральной прокуратуре страны. В течение двух с половиной часов он, в частности, ознакомился с обвинениями в государственной измене, которые были ему предъявлены. Уже после этого Медведчук сказал журналистам, что не намерен покидать Украину.

Накануне в доме политика и депутата Верховной рады Украины прошли обыски. Как рассказали в Генеральной прокуратуре, в деле против Медведчука фигурируют три эпизода, в том числе передача секретных сведений об армии и подрывная деятельность в пользу России. Медведчук обвинения отвергал.