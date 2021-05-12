Прокуратура Татарстана не исключает, что может изменить обвинение напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву

Вместо убийства несовершеннолетних речь может пойти о статье «терроризм». В частности, речь идет о том, что при наличии оснований расследование может пойти по статье о терроризме, — сказал представитель ведомства. Сегодня казанский суд арестовал Галявиева на два месяца. Сам он против этого не возражал. Следователь в ходе заседания сказал, что накануне задержанный полностью признал свою вину. Как сказал представитель обвинения, в ближайшее время Галявиеву предстоит пройти психологическую экспертизу. Жертвами стрелка стали 9 человек, в том числе семеро детей.