По меньшей мере три человека пострадали сегодня из-за непогоды в Москве, — передает агентство Интерфакс. Двое из них были госпитализированы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как рассказал собеседник агентства в медицинских кругах города, москвичи получили травму из-за падения рекламных конструкций. В мэрии предупреждают об усилении ветра, порывы которого могут составить до 23 метров в секунду. Такая погода сохранится до позднего вечера.
2021-05-12T19:05:06+03:00
2021-05-12T19:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 12 мая 2021
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