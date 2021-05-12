По меньшей мере три человека пострадали сегодня из-за непогоды в Москве, — передает агентство Интерфакс. Двое из них были госпитализированы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как рассказал собеседник агентства в медицинских кругах города, москвичи получили травму из-за падения рекламных конструкций. В мэрии предупреждают об усилении ветра, порывы которого могут составить до 23 метров в секунду. Такая погода сохранится до позднего вечера.