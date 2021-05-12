ФК «Оренбург» вновь не получил лицензию для участия в премьер-лиге

Футбольный клуб «Оренбург» вновь не получил лицензию для участия в премьер-лиге, несмотря на то, что он завоевал это право на чемпионате футбольной национальной лиги. О причинах отказа комиссии российского футбольного союза рассказывает корреспондент «Эха» в Оренбурге Александр Головин.

В Оренбурге требованиям Премьер-лиги не соответствует стадион. Он вмешает около 7,5 тысяч человек, но, по требованиям РФС, должен вмещать не менее 10 тысяч зрителей. По этой причине за возвращение «Оренбурга» в премьер-лигу отказались ходатайствовать клубы РПЛ.

Напомним, «Оренбург» впервые вышел в премьер-лигу в 2015 году. Тогда губернатор области Юрий Берг заявил, что в городе будет новый стадион. Для этих целей выделили участок, но позднее землю перевели под жилую застройку.

В 2019 врио губернатора Денис Паслер также заявил, что планируется строительство нового стадиона, однако позже совестно с руководством клуба было решено реконструировать прежний.

Руководство «Оренбурга» сообщило, что начнет реконструкцию стадиона уже в июне.

В администрации Оренбурга не исключили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд. Повторно в выдаче лицензии комиссия РФС отказала клубу «Алания». При этом лицензирование в итоге прошли «Крылья Советов», «Балтика» и московское «Торпедо».