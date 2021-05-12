Британский полицейский, который пострадал из-за отравления Скрипалей, подал в суд на свое руководство

Британский полицейский, который пострадал из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери, подал в суд на свое руководство. Ник Бэйли контактировал с отравляющим веществом «Новичок», из-за чего был госпитализирован и две с половиной недели провел в больнице. В прошлом году он был вынужден уйти на пенсию, из-за отравления ему трудно выполнять повседневные дела, он до сих пор принимает лекарства, — пишет газета Гардиан. Как сказал адвокат Бэйли, его подзащитный требует признать случившееся несчастным случаем на работе, что должно обеспечить ему дополнительную прибавку к пенсии. Покушение на бывшего офицера Российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию произошло в марте 2018 года. Лондон считает, что за этим стоят российские спецслужбы, в Москве обвинения отвергают.

