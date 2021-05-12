Палестинская группировка ХАМАС подтвердила гибель одного из лидеров своего военного крыла

Бассем Иса был убит в результате ударов Израиля по сектору Газа, — подтвердили в руководстве группировки. Он стал самым высокопоставленным лидером ХАМАС, который погиб в результате израильских атак за последние 7 лет. Вместе с ним жертвами обстрелов стали также несколько лидеров военного крыла. Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными и авиа-ударами с понедельника. До этого в конце прошлой недели обострилась обстановка в Иерусалиме. Беспорядки вспыхнули после решения суда о выселении нескольких десятков палестинских семей из района на севере города.