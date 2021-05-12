Палестинская группировка ХАМАС подтвердила гибель одного из лидеров своего военного крыла

Бассем Иса был убит в результате ударов Израиля по сектору Газа, — подтвердили в руководстве группировки. Он стал самым высокопоставленным лидером ХАМАС, который погиб в результате израильских атак за последние 7 лет. Вместе с ним жертвами обстрелов стали также несколько лидеров военного крыла. Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными и авиа-ударами с понедельника. До этого в конце прошлой недели обострилась обстановка в Иерусалиме. Беспорядки вспыхнули после решения суда о выселении нескольких десятков палестинских семей из района на севере города.
2021-05-12T19:02:41+03:00
2021-05-12T19:02:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2837012-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:02, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…