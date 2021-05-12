Напавший на школу в Казани Галявиев арестован на два месяца

Казанского стрелка Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. Это передаёт Интерфакс. Ранее Галявиев полностью признал вину в совершении преступления, заявил прокурор во время заседания суда по избранию меры пресечения вину. Также Галявиев заявлял, что против своего заключения под стражу не возражает.