Конгрессмены-республиканцы проголосовали за лишение своего однопартийца Чейни ключевого поста в Палате представителей

Конгрессмены-республиканцы в США проголосовали за лишение своего однопартийца Лиз Чейни ключевого поста в Палате представителей. Она возглавляла Конференцию республиканцев в этом законодательном органе. Дочь бывшего вице-президента, Чейни считается одним из главных критиков экс-президента Дональда Трампа в Республиканской партии США. Сама она сказала, что не намерена отказываться от критики Трампа. Сам бывший президент обвинил ее в попытке расколоть консервативный лагерь.

