Роскомнадзор составил еще четыре протокола в отношении интернет-сервиса Telegram

Все они связаны с обвинениями в том, что мессенджер не удалил запрещенную информацию, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию. В общей сложности, руководству Telegram может грозить штраф на 16 миллионов рублей. Сегодня по двум протоколам мессенджер был оштрафован на общую сумму в 5 миллионов. Чиновники говорят, что причиной стала информация, которая призывала несовершеннолетних принимать участие в несогласованных акциях.