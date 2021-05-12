Роскомнадзор составил еще четыре протокола в отношении интернет-сервиса Telegram

Все они связаны с обвинениями в том, что мессенджер не удалил запрещенную информацию, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию. В общей сложности, руководству Telegram может грозить штраф на 16 миллионов рублей. Сегодня по двум протоколам мессенджер был оштрафован на общую сумму в 5 миллионов. Чиновники говорят, что причиной стала информация, которая призывала несовершеннолетних принимать участие в несогласованных акциях.
2021-05-12T18:32:27+03:00
2021-05-12T18:32:27+03:00
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18:32, 12 мая 2021
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