В Казани началось заседание суда об избрании меры пресечения задержанному за стрельбу в школе

Сам Ильназ Галявиев сказал журналистам, что он не страдает тяжелыми заболеваниями. Однако об обратном чуть ранее сказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Что именно за заболевание диагностировали у задержанного – не уточняется. Между тем, по разным данным, которые приводят СМИ, речь может идти об энцефалопатии или поражении головного мозга. В свою очередь, газета «Коммерсантъ» утверждает со ссылкой на свои источники, что еще в прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз «атрофия головного мозга» — необратимое заболевание, в результате которого умирает мозг человека.

Сообщается, что обвинение намерено ходатайствовать об аресте сроком на 2 месяца.