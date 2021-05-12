Президенты России и Турции Путин и Эрдоган выразили серьезную обеспокоенность в ситуации на Ближнем Востоке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили серьезную обеспокоенность в ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-служба Кремля сообщила, что оба лидера призвали стороны к мирному регулированию возникающих вопросов. Между тем, Эрдоган отметил, что международное сообщество должно преподать Израилю урок. Турецкий президент также сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос об отправке в регион международных сил безопасности.

Боевики группировки ХАМАС обстреляли сегодня внедорожник израильской армии на границе с сектором Газа из ракетного комплекса российского производства, сообщает издание Jerusalem post. Израильский джип был уничтожен управляемой противотанковой ракетой Корнет, сообщает издание, в результате чего один солдат впоследствии скончался от ран, а двое других бойцов Армиии обороны Израиля получили серьезные ранения. Отмечается, что до конца не ясно, как ПТРК Тульского конструкторского бюро оказался в руках боевиков, но уже с начала 2010—х годов известно, что палестинские вооруженные формирования в Секторе Газа располагают этими ракетными комплексами. Кроме этого, они поставлялись многим странам региона, в том числе, Сирии, Турции и Ливии, пишет газета. Информационный порта theyeshivaworld.com опубликовал сегодня заявление, в котором ХАМАС признал свою ответственность за нападение на израильских военных.

В вышедшем накануне выпуске Jerusalem post пишет, что палестинские боевики ранее получали ракетные установки напрямую из Ирана или от других зарубежных союзников; вооружение попадало к ним контрабандным путем по морю или или через сухопутную границу между Египтом и Сектором Газа. Однако, подчеркивает израильская газета, вот уже несколько лет как действующие в Газе ХАМАС и основанная в 80—е годы в Египте экстремистская группировка Палестинский исламский джихад производят собственные ракетные установки. По данным разведслужб Израиля, полученным благодаря обнаруженным обломкам ракет, выпущенных по его территории, в распоряжении у ХАМАС на сегодняшний день, среди прочего, имеются десятки ракет с радиусом действия до 160 км, что позволяет охватить почти всю израильскую территорию. Кроме этого, группировка имеет на вооружении сотни ракет с радиусом действия до 80 км, которые обеспечивают возможность ракетных обстрелов Тель-Авива, Аэропорта Бен Гурион и Иерусалима. Численность вооруженных боевиков у группировки ХАМАС и у Исламского джихада равна, соответственно, 40 и 9 тысячам человек. Газета Файнэншл таймс в сегодняшнем номере пишет об угрозе возникновения новой войны на Ближнем Востоке, подобно боевым действиям 2014 года в Газе, в ходе которых погибло более 2 тысяч палестинцев и около сотни израильтян.

Британское издание отмечает, что группировка ХАМАС может воспользоваться эскалацией военного конфликта и его последствиями, чтобы перехватить руководство Палестинской автономией.

Лидер ХАМАС Исмаил Ханийе говорит, что готов к любому развитию ситуации вокруг сектора Газа.

Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн считает, что для защиты Израиль должен нанести мощный удар по военной инфраструктуре ХАМАСа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о том, что ответ будет жестким.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал стороны ближневосточного конфликта прекратить насилие.

Как ожидается, Совет безопасности ООН соберется сегодня в частном порядке, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке.