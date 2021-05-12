Согласно оперативным данным, в России за сутки выявили более 8200 новых случаев заражения коронавирусом

За день скончались 355 человек с подтвержденным COVID-19. Москва по-прежнему лидирует по суточному приросту выявленных случаев — более 2700.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал этот год переломным в борьбе с коронавирусной инфекции. При этом значительного ужесточения ограничений пока что не планируется.

Глава кабинета министров объявил, что эпидемиологическая обстановка в стране сейчас постепенно улучшается и разные этапы вакцинации от коронавируса прошли уже более 24-ёх миллионов россиян. Таких успехов, по словам Михаила Мишустина, удалось добиться и без введения жёстких ограничений. Премьер-министр отметил, что это получилось благодаря героической работе граждан.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что какого-либо жёсткого ограничительного режима не планируется и осенью. На соответствующий вопрос от представителей прессы она ответила буквально следующее: «Какой локдаун, вы о чём?». Замглавы правительства добавила, что, хотя темп заболеваемости и снижается, в отдельных регионах ситуация всё еще требует контроля.

В России эпидемия коронавируса началась еще в марте прошлого года. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что закончиться она может уже осенью. Сегодня он объявил, что не нужно говорить о том, будет ли третья волна или нет. По словам главы ведомства, нужно просто пойти и привиться от covid-19.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что реагирование на пандемию коронавируса в мире было недостаточно активным, а международная система предупреждения чрезвычайных ситуаций показала свою слабость. В опубликованном сегодня докладе говорится, что персонал ВОЗ при этом очень напряженно трудился, чтобы оказать поддержку отдельным странам. При этом государства-члены организации не предоставляли ей необходимые полномочия.

