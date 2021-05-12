Лига безопасного интернета утверждает, что после их жалобы в Петербурге отменили концерт рэпера Моргенштерна

Организаторы, в свою очередь, сообщили, что выступление просто перенесли из-за коронавирусных ограничений.

Выступление Моргенштерна отменили из-за жалоб петербургских родительских организаций. Об этом ТАСС рассказала Екатерина Мизулина – директор Лиги безопасного интернета и дочь сенатора Елены Мизулиной. По её словам, некоторым родителям не понравилось, что в своём творчестве Моргенштерн якобы пропагандирует употребление наркотиков. Впрочем, организаторы концерта на страничке мероприятия во Вконтакте поделились совсем другой информацией: они рассказали, что концерт не отменяется, а всего лишь переносится. Это, как поясняется, пришлось сделать из-за действующих в городе коронавирусных ограничений, которые не позволяют собирать людей на танцполе. О новой дате концерта организаторы пока что не сообщили, но при этом уточнили, что билеты сдавать не нужно – выступление обязательно состоится.

Ранее в отношении Моргенштерна возбудили административное дело из-за возможной пропаганды употребления наркотиков. Сам рэпер отрицает свою вину.