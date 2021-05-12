В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на полтора миллиона рублей, признав ее виновной в «распространении противоправной информации». В частности, соцсеть своевременно не удалила сведения о подготовке к акции протеста в поддержку Алексея Навального. В марте по этой же причине Роскомнадзор составил административные протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube и Одноклассники.

Сегодня вечером суд в Москве оштрафовал на пять миллионов рублей Telegram за откат удалить информацию об акциях в поддержку Навального.